Гибель сотрудников ГСЧС в Херсонской области: стали известны новые подробности инцидента 7 мая, 10:36 Шесть пиротехников ГСЧС погибли в Херсонской области (Фото:Офис генпрокурора/Facebook)

По предварительным данным, причиной гибели шести пиротехников ГСЧС в Херсонской области является сброс взрывчатки с беспилотника оккупантами.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в Facebook.

"6 мая 2023 года российские военные сбросили с беспилотника взрывной предмет на пиротехническую группу, которая работала вблизи населенного пункта", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что еще двое сотрудников ГСЧС с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством ( ч. 2 ст. 438 УК Украины), что наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.

Ранее в ГСЧС сообщали имена погибших. Это Игорь Соловьев, Николай Шолох, Роман Каленик, Владимир Погорелый, Александр Ходаковский и Андрей Орлов.