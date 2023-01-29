В Киевской области три человека погибли из-за неправильного пользования генератором 29 января, 19:01 Генератор, из-за неправильного использования которого погибли люди в Княжичах (Фото:Андрей Небитов / Telegram)

В селе Княжичи в Киевской области три человека погибли от отравления угарным газом из-за неправильной установки генератора.

Об этом в воскресенье, 29 января, сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов в Telegram.

По его словам, в одном из частных домов без признаков жизни обнаружили 45-летнего хозяина и двух его гостей: 51-летнего мужчину и 48-летнюю женщину.

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По предварительным данным, трагедия произошла из-за установки генератора в гараже, который примыкал к дому и имел плохую вентиляцию.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.