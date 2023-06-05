Причиной гибели курсантов ГСЧС стал взрыв артснаряда к САУ Пион — Нацполиция

5 июня, 20:08
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Место инцидента (Фото:Нацполиция)

Место инцидента (Фото:Нацполиция)

Третьекурсники университета гражданской защиты погибли в результате взрыва артснаряда к САУ Пион.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области, начальник следственного управления Сергей Болвинов.

По его словам, следствие устанавливает, как именно боевой снаряд попал в учебный корпус на территории Межрегионального центра гуманитарного разминирования.

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«Наши следователи, криминалисты и взрывотехники уже работали на месте происшествия, собрали вещественные доказательства, в частности обломки. Предварительно — взорвался артснаряд к САУ Пион. Следователи продолжают допросы свидетелей и ответственно собирают доказательства и всю информацию по этому событию. Устанавливают, откуда на втором этаже здания взялся боевой снаряд и лиц, причастных к этой трагедии», — отметил он.

1 июня в Харьковской области в одном из учебных подразделений ГСЧС произошел взрыв. В результате погибли два третьекурсника Университета гражданской защиты, еще один получил ранения.

Спикер МВД Украины Марьяна Рева сказала, что четырех должностных лиц университета отстранили на время расследования. Спикер ГСЧС Александр Хорунжий уточнил, что они отвечали за учебный процесс.

Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией п. 1 ч. 2 ст. 115 (гибель двух лиц) Уголовного кодекса Украины.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Харьковская область ГСЧС

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