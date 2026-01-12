В Украине в прошлом году из-за войны погибло больше всего гражданских с 2022-го (Фото: Оксен Лисовой / Facebook)

В 2025 году в Украине зафиксировали наибольшее с 2022-го количество жертв среди мирного населения , вызванных войной РФ. В прошлом году погибло 2514 гражданских лиц и было ранено 12 142.

Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине.

В отчете говорится, что общее количество убитых и раненых гражданских лиц в 2025 году было на 31% выше, чем в 2024-м, и на 70% выше, чем в 2023-м.

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«Наш мониторинг показывает, что этот рост был обусловлен не только усилением боевых действий вдоль линии фронта, но и расширением использования дальнобойного оружия, которое подвергало гражданское население по всей стране повышенному риску», — сказала Даниэль Белль, председатель ММПЧУ.

Наблюдатели отметили, что 63% всех потерь в 2025 году произошли в прифронтовых районах. Особенно пострадали пожилые люди, поскольку они составляют значительную часть тех, кто остался в селах.

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Миссия ООН сообщила, что лица в возрасте 60 лет и старше составляли более 45% (742 погибших) гражданских, погибших в прифронтовых районах в 2025 году. Хотя они составляют лишь 25% общего населения Украины.

Как говорится в отчете, применение БпЛА малой дальности вблизи линии фронта стало причиной значительного количества жертв среди гражданских лиц: погибли 577 человек и 3 288 были ранены. Это на 120% больше по сравнению с 2024 годом.

«Большее применение беспилотников малой дальности сделало многие районы вблизи линии фронта фактически непригодными для жизни. Поскольку основные службы прекращают работать, а инфраструктура разрушается, в некоторых общинах стало слишком опасно даже оказывать экстренную медицинскую помощь или эвакуировать гражданское население», — отметила Белль.

Миссия также заявила, что массовый рост применения дальнобойного оружия войсками РФ, начавшийся в июне 2025 года, привел к увеличению вреда гражданскому населению в городах по всей Украине.

В отчете говорится, что регулярные ночные атаки, которые продолжались часами и осуществлялись с применением сотен средств поражения, приводили к гибели и ранению гражданских лиц, разрушению собственности и инфраструктуры и создавали атмосферу тревоги по всей стране.

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Дальнобойное оружие (ракеты и барражирующие боеприпасы) вызвало 35% жертв среди мирного населения в Украине в 2025 году (682 погибших, 4 443 раненых). Это на 65% больше, чем в 2024-м (531 погибший, 2 569 раненых), отметила миссия ООН.

Инфографика: NV

Кроме того, ММПЧУ обратила внимание, что в октябре 2025 года Россия возобновила масштабные скоординированные удары по энергообъектам по всей Украине. Атаки вызвали аварийные отключения света и введение графиков отключений.

«Резкий рост количества ударов с применением дальнобойного оружия и поражение национальной энергетической инфраструктуры Украины означают, что последствия войны теперь ощутимы для гражданских лиц далеко за пределами прифронтовых районов. При температуре до минус 15 градусов по Цельсию перебои с электроснабжением, водой и отоплением подвергают гражданских лиц по всей стране повышенному риску», — заявила Белль.

Предварительно агентство Bloomberg со ссылкой на первую комплексную оценку потерь среди гражданских, подготовленную европейскими правительствами, сообщало, что Россия резко активизировала атаки на гражданское население Украины после того, как президент США Дональд Трамп начал усилия по прекращению войны. Данные не были обнародованы публично, однако согласуются с информацией Мониторинговой миссии ООН в Украине.