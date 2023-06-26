Гибель двух подростков из Бердянска: тела еще не передали родным — Лубинец 26 июня, 23:14 Тигран Оганесян и Никита Ханганов, убитые россиянами в Бердянске (Фото:Бердянск сегодня/Telegram)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что тела двух подростков из Бердянска, о гибели которых стало известно накануне, еще не вернули родным.

«Нет, тела не передали (родным — ред.). Я по тому каналу коммуникации, который у меня есть на Москалькове, официально обратился, чтобы она сделала все, чтобы тела ребят вернули родственникам», — рассказал он в эфире национального телемарафона.

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Лубинец отметил, что в настоящее время неизвестно, как погибли подростки, но, по его данным, произошла «внесудебная казнь двух украинских подростков».

Накануне вечером, 24 июня, гауляйтер Запорожской области Владимир Рогов заявил об убийстве оккупантами двух украинцев-партизан, назвав их «террористами».

В соцсетях появилось видео Оганесяна Тиграна. На нем он, с автоматом и в тактических перчатках, говорит: «Двух точно, это смерть, пацаны. Прощайте! Слава Украине!» — вероятно, имея в виду ликвидацию российских оккупантов.

В июне 2023-го Европейский парламент принял резолюцию, требуя отпустить подростков с оккупированной территории.

Затем, по словам координатора МИПЧ, обвинения разделили: Никиту хотели обвинить в «краже», а Тиграна — в «диверсии». Несколько дней назад за ними приезжал «следователь» с вооруженным конвоем, но мальчикам удалось сбежать.

В день перед убийством они отметились в оккупационной полиции, а за полчаса до звонка родителям о том, что они убиты, мама Тиграна с ним разговаривала, пишет Решетилова. Тогда юноша «был спокоен», говорил, что гуляют вместе с Никитой и думают, как праздновать день рождения последнего. 25 июня ему должно было исполниться 17 лет.

Украинские следственные органы возбудили уголовное производство по факту убийства детей. МИПЧ сотрудничает с ними, а также проведет собственное детальное расследование обстоятельств убийства 16-летних мальчиков.

