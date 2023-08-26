«Забыть — невозможно». Мать погибшего героя Украины Мациевского рассказала о последнем разговоре с сыном 26 августа, 15:09 Мурал в Киеве, посвященный украинскому защитнику Александру Мациевскому (Фото:Верховная Рада Украины)

Параска Демчук, мать погибшего героя Украины Александра Мациевского, которого российские оккупанты расстреляли после возгласа «Слава Украине!», рассказала в интервью Радио Свобода о ее последнем разговоре с сыном.

«Вот как ехал, он чувствовал… Он попрощался со мной, расцеловал: «Мама, спасибо тебе за жизнь. Мама, такое может быть, что и рук и ног не собрать, мы на ноль едем…». Я говорю: «Сашенька, я за тебя волнуюсь, я в безопасности вроде бы, ты береги себя сынок!» А он: «Мама, мне уже мало времени, я трубку передаю», — именно на такой ноте закончился ее разговор с Александром, вспоминает Параска Демчук.

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Она рассказала, что смотреть видео с расстрела сына ей так же болезненно, как и в первый раз.

«Дети погибли другие, их матери не видели их гибели, а я эту картинку, которая открывается в Фейсбуке, в Интернете, вижу чуть ли не каждый день. Забыть — невозможно», — призналась мать погибшего.

«Я смотрю на детали, где что лежит. Его взгляд. Я все рассматриваю его взгляд. Что в глазах было его, о чем он думал», — вспоминает госпожа Параска.

Она рассказала, что Александр ей сказал, что между ними будет пароль, который в случае приближения смерти боец скажет матери.

«Когда он погиб, я думала, как же произошло. Он же не успел мне позвонить, не успел мне передать. Он не успел мне рассказать. И меня все мучило, как же оно случилось. Или он сразу погиб, или ему было больно, или его пытали еще. Вот почему-то я хотела знать, как погиб мой сын», — рассказала она.

Мать героя сказала, что ее сын хотел дожить до победного конца.

«Он все говорил: „вот как победим, буду учить украинский язык“», — вспоминает она

«Герои должны не умирать. Молодое поколение должно брать пример. Новую Украину нужно строить на патриотизме, на примерах, которые делали воины», — сказала Параса Демчук.

Что известно о герое Украины Александре Мациевском

6 марта в Сети появилось видео, на котором российские военные в упор расстреляли безоружного украинского пленного. Россияне направили камеру на пленного, он произнес «Слава Украине», после чего кто-то из врагов сразу прицельно выстрелил ему в голову, а затем еще несколько раз — в тело.

Впоследствии удалось выяснить, что расстрелянным защитником был снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТрО Черниговской области Мациевский Александр Игоревич.

42-летний Мациевский был гражданином Молдовы, но проживал в Нежине. Сразу после начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года Мациевский пошел воевать добровольцем.

Как удалось установить СБУ, Александра Мациевского расстреляли 30 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.

Президент Владимир Зеленский 12 марта присвоил Мациевскому звание Героя Украины.