Украинцы впервые прошли отдельной колонной на гей-прайде в Нью-Йорке Сегодня, 04:24 3066 Цей матеріал також доступний українською Proud Ukraine via Facebook Украинская колонна на гей-прайде в Нью-Йорке Proud Ukraine via Facebook

30 июня в Нью-Йорке состоялся всемирный гей-прайд-2019, в котором украинцы впервые приняли участие отдельной колонной, сообщает Укринформ.

«У нас давно была идея украинской колонны, и в этом году мы поняли, что у нас достаточно людей», — рассказал Дмитрий Пичахчи, один из участников организации Proud Ukraine, которая собрала украинскую колонну на всемирном гей-прайде.



По его словам, в украинской колонне по Пятой авеню решили прошагать полсотни человек, хотя изначально организаторы рассчитывали на 20−30 участников. Для украинского ЛГБТ-сообщества было принципиально идти отдельно от остальных стран постсоветского пространства, кроме Грузии, поясняют организаторы акции

«В 2016 году я впервые прошел в прайде в Нью-Йорке в составе колонны постсоветских стран. Были разные страны. Но стоять под российским флагом для меня недопустимо, — пояснил Пичахчи. — Мы не можем ходить под флагами агрессора».

Всемирный гей-прайд-2019 завершает месяц борьбы за права ЛГБТ-сообщества.

В этом году также отмечается пятидесятая годовщина столкновений между полицией и посетителями гей-бара Stonewall Inn в Нью-Йорке, где традиционно собирались гомосексуалы. Силовые действия полиции вызвали протесты, положившие начало движению за равные права сексуальных меньшинств в США, а затем и во всем мире.

Напомним, 23 июня в Киеве прошел Марш равенства Киев-прайд 2019. В нем приняли участие более 8 тысяч человек.