Смертельное ДТП с участием нардепа Гевко: драгер показал, что водитель был трезв — ГБР

20 марта, 11:25
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Владимир Гевко (Фото:www.facebook.com/Владимир Гевко)

Владимир Гевко (Фото:www.facebook.com/Владимир Гевко)

В понедельник, 20 марта, Государственное бюро расследований, комментируя смертельное ДТП с участием нардепа от Слуги народа Владимира Гевко заявило, драгер показал, что водитель был трезв.

В ведомстве рассказали, что предварительно установлено, что в воскресенье, 19 марта, вечером на автодороге сообщением Тернополь — Львов — Рава-Русская в поселке Золочевского района Львовской области автомобиль, за рулем которого был народный депутат, сбил пешехода.

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«Инцидент произошел за пределами нерегулируемого пешеходного перехода. От полученных травм потерпевший скончался», — говорится в сообщении ГБР.

Согласно освидетельствованию на устройстве драгер водитель был трезв.

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В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного производства, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего).

Народный депутат из фракции Слуга народа, заместитель председателя комитета Совета по бюджету Владимир Гевко сообщил, что в воскресенье, 19 марта, попал в ДТП, в результате которого погиб человек.

Нардеп сообщил, что сотрудничает со следствием. Он также заверил, что прошел проверку на алкоголь и наркотики.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   ДТП Авария Государственное бюро расследований (ГБР) партия Слуга народа

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