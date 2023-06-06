Россия понимает, что придется бежать из Крыма, поэтому уничтожила Каховское водохранилище — Зеленский 6 июня, 23:03 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Страна-агрессор Россия уничтожила Каховское водохранилище, потому что понимает, что придется бежать из временно оккупированного украинского Крыма.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

«Тот факт, что Россия сознательно уничтожила Каховское водохранилище, критически важное, в частности, для обеспечения водой Крыма, свидетельствует о том, что российские оккупанты уже осознали, что и из Крыма им придется бежать», — сказал президент.

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Зеленский подчеркнул, что Украина вернет все свое и заставит Россию заплатить за содеянное. Он добавил, что Киев найдет способ восстановить нормальную жизнь на территории юга Украины после «изгнания рашистов».

«Это касается как воды, так и всего прочего. Это касается всех наших регионов — от Херсона до Днепровщины, от Николаевщины и до Крыма», — подчеркнул он.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

Подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Вода оттуда необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне. Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.