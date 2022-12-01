В Верховной Раде предупредили, что в течение зимы не удастся полностью восстановить энергосистему Украины

1 декабря, 00:46
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Россияне продолжают атаковать энергосистему Украины (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Россияне продолжают атаковать энергосистему Украины (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Председатель комитета Совета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что в течение зимы невозможно будет полностью восстановить энергетическую систему Украины.

В то же время он подчеркнул, что международные партнеры Украины достаточно быстро передают оборудование, которое необходимо для ремонта после российских обстрелов.

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«Оборудование, которое находится на складах у наших европейских партнеров, уже едет в Украину, его быстро передают. Однако в течение этой зимы восстановить все поврежденные объекты энергетической инфраструктуры невозможно. Украинская энергосистема находится под постоянными обстрелами российских оккупантов, в Европе нет такого количества оборудования, которое необходимо для Украины, для его изготовления необходимо не менее шести месяцев», — заявил Герус.

Он также отметил, что в настоящее время покрывается 75% потребностей потребления электроэнергии в стране.

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В Укрэнерго днем 30 ноября сообщалось, что дефицит мощности в энергосистеме Украины после массированных российских атак снизился до 27%.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду 30 ноября сказал, что самая сложная ситуация с отключениями сейчас в Киеве, а также Киевской, Винницкой, Львовской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях. Вечером в среду без света оставалось около 6 миллионов абонентов в большинстве регионов.

https://www.youtube.com/watch?v=05BA-8ufJbs
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Верховная Рада Энергетика Электроэнергия Война в Украине Андрей Герус Война России против Украины

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