В соцсетях сообщили о гибели на войне бойца ВСУ, который ранее стал известным по видео «Ярік, бачок потік»

17 ноября, 14:43
Поделиться:
В соцсетях сообщили о гибели защитника Украины (Фото:www.instagram.com/news_cherkassy)

В соцсетях сообщили о гибели защитника Украины (Фото:www.instagram.com/news_cherkassy)

На войне погиб боец ВСУ, который ранее стал известным по видео «Ярік, бачок потік», об этом в четверг, 17 ноября сообщило издание News Cherkassy в Instagram.

«Погиб наш защитник родом из Драбовщины — Ярик. Многие видели видео о „Толике видеорегистраторе“ и „Ярік, бачок потік“. Именно этот Ярик был водителем авто», — говорится в сообщении.

Видео дня

Издание пишет, что другой герой видео — Толик — продолжает защищать Украину в рядах ВСУ.

Ранее сообщалось, что на войне погиб канадский доброволец Джозеф Хильдебранд. Он отправился на фронт в июне.

Хильдебранд погиб на прошлой неделе во время эвакуации раненых бойцов вблизи Бахмута. Детали операции пока неизвестны, но вместе с канадцем погибли девять из 12 членов его интернационального подразделения.

https://www.youtube.com/watch?v=pBTjpULId9g&t=161s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Черкасская область Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X