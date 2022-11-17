В соцсетях сообщили о гибели на войне бойца ВСУ, который ранее стал известным по видео «Ярік, бачок потік» 17 ноября, 14:43 В соцсетях сообщили о гибели защитника Украины (Фото:www.instagram.com/news_cherkassy)

На войне погиб боец ВСУ, который ранее стал известным по видео «Ярік, бачок потік», об этом в четверг, 17 ноября сообщило издание News Cherkassy в Instagram.

«Погиб наш защитник родом из Драбовщины — Ярик. Многие видели видео о „Толике видеорегистраторе“ и „Ярік, бачок потік“. Именно этот Ярик был водителем авто», — говорится в сообщении.

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Издание пишет, что другой герой видео — Толик — продолжает защищать Украину в рядах ВСУ.



Ранее сообщалось, что на войне погиб канадский доброволец Джозеф Хильдебранд. Он отправился на фронт в июне.

Хильдебранд погиб на прошлой неделе во время эвакуации раненых бойцов вблизи Бахмута. Детали операции пока неизвестны, но вместе с канадцем погибли девять из 12 членов его интернационального подразделения.