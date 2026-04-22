Находился на позициях 343 дня. Зеленский присвоил командиру роты 128-й ОГШБр звание Героя Украины
Алексей Михайлов получил звание Герой Украины (Фото: Павел Палиса / Telegram)
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 22 апреля, подписал указ о присвоении звания Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда капитану Алексею Михайлову.
Соответствующий указ № 326/2026 появился на сайте президента Украины.
Звание присвоено за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и самоотверженное служение украинскому народу, говорится в документе.
Как отметил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса, Алексей Михайлов — командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, который прошел боевой путь.
«Это награда за реальную боевую работу. За его плечами тяжелый боевой путь, Запорожское направление, оборона позиций, сложные боевые эпизоды и 343 дня непрерывного пребывания на позициях. Под его командованием подразделение держало свой участок, отражало штурмы противника и удерживало позиции. Заслуженно», — написал Палиса в Telegram.
Алексей (Ботаник) Михайлов — боец 3-го горно-штурмового батальона 128-й ОГШБр. Он почти год пробыл на передних позициях, что является редкостью для офицеров, отметили в 3-м ГШБ.
«Хорошие ротные часто бывают на передних позициях, однако недолго, ведь кроме собственно боевой, у них куча и другой работы. Алексей пробыл на передке дольше всех — зашел на позиции 1 апреля 2025 года, а вышел 8 марта 2026-го», — говорится в сообщении.
Алексей родом из Луганской области. Еще до начала украинско-российской войны он поступил в Харьковский национальный университет имени В. Каразина на биологический факультет. Там он также прошел военную кафедру и получил офицерское звание.
С 2020 года служил в 128-й ОГШБр, стал командиром взвода огнеметчиков в роте РХБЗ (радиационная, химическая и биологическая защита).
Его призыв должен был закончиться в июне 2022 года, однако в феврале Россия начала полномасштабную войну, поэтому Алексей продолжил службу.