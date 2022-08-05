Вывозил раненых с Азовстали. В ходе спецоперации на юге погиб Герой Украины Руслан Попов
Разведчик Руслан Попов погиб на юге Украины (Фото:gur.gov.ua)
В ходе спецоперации на юге погиб офицер украинской разведки, Герой Украины Руслан Попов.
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.
В момент полномасштабного вторжения Руслан Попов находился в Мариуполе. В конце марта ему удалось выйти из окружения, но все же он возвращался туда в составе эвакуационных рейсов вывозить раненых с Азовстали.
Офицер ГУР МО Украины имел ряд наград: За мужество при выполнении спецзадач, За воинскую доблесть, За преданность военной разведке, Защитнику Отечества, За участие в антитеррористической операции, медаль ООН и несколько памятных знаков отличия.
Посмертно получил две награды: звание Героя Украины указом № 505 президента Украины и орден Золотая звезда.
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