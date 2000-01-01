UA / RU Герои без оружия.

Работа украинских

спасателей во время

войны в 30 фото Ко дню украинского спасателя НВ собрал 30 фотографий, иллюстрирующих ежедневный и кропотливый труд сотрудников ГСЧС по преодолению последствий полномасштабного вторжения России. Этот проект — дань мужеству и преданности героев без оружия во время войны. → Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Один из самых известных «сотрудников» ГСЧС, пес Патрон, в киевской больнице ОХМАДЕТе в начале сентября посетил детей, получивших ранения во время российских обстрелов.



Фото: ГСЧС ↓

Спасатель 9-й государственной пожарно-спасательной части Харькова Сергей Исаев выносит из разрушенного российским обстрелом здания раненого котенка.



Фото: Даниил Павлов/Reporters.Media ↓

Спасатели на месте обстрела в городе Доброполье Покровского района Донецкой области, где в результате российского обстрела были разрушены несколько частных домов. Тогда погиб один человек.



Фото: ГСЧС ↓

Харьковские спасатели выносят пожилую женщину из разрушенного дома в центре Харькова, серьезно пострадавшего в результате российских обстрелов в начале сентября.



Фото: ГСЧС ↓

Сотрудник ГСЧС выносит собаку из дома в Харькове, которая пострадала в результате российских обстрелов 6 сентября.



Фото: ГСЧС ↓

Саперы убирают обломки снарядов на поле вблизи Николаева.



Фото: ГСЧС ↓

Сотрудники ГСЧС и военные в День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, возлагают цветы возле Мемориала работникам органов внутренних дел в Киеве.



Фото: ГСЧС ↓

Сотрудники ГСЧС помогают беженцам на вокзале в городе Покровск Донецкой области.



Фото: ГСЧС ↓

Пиротехник готовится взорвать неуправляемый реактивный снаряд, который нашли сельчане во время сельскохозяйственных работ на поле вблизи Николаева.



Фото: ГСЧС ↓

Спасатели вывозят из Покровского района Донецкой области женщину, которая получила ранения во время российского обстрела.



Фото: ГСЧС ↓

Сотрудницы ГСЧС с младенцем в пункте транзитного перемещения в Кропивницком.



Фото: ГСЧС ↓

Спасатели помогают пожилой женщине попасть в эвакуационный поезд в Донецкой области.



Фото: ГСЧС ↓

Сапер ГСЧС откапывает снаряд в поле в одной из южных областей.



Фото: ГСЧС ↓

Спасатели выводят пожилую женщину из разрушенного в результате российского обстрела дома в городе Торецк, что в Донецкой области.



Фото: ГСЧС ↓

Пожарный возле спасенных им щенков после пожара в Донецкой области.



Фото: ГСЧС ↓

Спасатель из Николаева Игорь Руденко в разрушенном российскими ракетами жилом доме.



Фото: ГСЧС ↓

Психологиня ГСЧС помогает пострадавшему мужчине в результате российского ракетного удара по одному из поселков Одесской области в конце июля.



Фото: ГСЧС ↓

Пиротехники помогают экипироваться коллеге, который должен обезвредить снаряды после обстрелов в Николаевской области.



Фото: ГСЧС ↓

Специалист ГСЧС проводит мастер-класс для детей-переселенцев в лагере Житомирской области.



Фото: ДСНС ↓

Психологи работают с детьми в палатке для переселенцев из Донбасса, которую поставили прямо на вокзале в Кропивницком.



Фото: ГСЧС ↓

Саперы проверяют поле перед трактором в Николаевской области.



Фото: ГСЧС ↓

Пожарный обливает себя водой после вызова на пожар.



Фото: ГСЧС ↓

Спасатели работают на месте ракетного удара россиян по центральной части Винницы 14 июля. Жертвами этого военного преступления стали почти 30 человек, еще более 200 получили ранения.



Фото: ГСЧС ↓

Спасатели выносят пострадавшего, которого нашли под завалами в многоквартирном доме в Часовом Яру в Донецкой области. Жертвами этого ракетного удара россиян 9 июля стали около 50 человек.



Фото: ГСЧС ↓

Польский спасатель наблюдает за работами в аэропорту Гостомеля Киевской области. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в помощь сотрудникам ГСЧС приехали сотни их коллег из-за рубежа.



Фото: ГСЧС ↓

Сотрудники ГСЧС в Торецке помогают беженцам во время эвакуации.



Фото: ГСЧС ↓

Спасатель, помогавший разбирать завалы на территории ТЦ Амстор в Кременчуге после российского ракетного удара.



Фото: ГСЧС ↓

Саперы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и пиротехники ГСЧС обезвреживают авиабомбу ФАБ-500 на крыше жилой высотки на Северной Салтовке в Харькове.



Фото: ГСЧС ↓

Сотрудник ГСЧС в Донецкой помогает пожилому мужчине, который эвакуировался из зоны боевых действий, попасть в поезд.



Фото: ГСЧС ↓

Спасатель, помогавший разбирать завалы на территории ТЦ Амстор в Кременчуге после российского ракетного удара.



Фото: ГСЧС ↓