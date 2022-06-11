«Никто не хотел вылезать». Германский министр застрял в лифте с Ляшко во время визита в Украину

11 июня, 15:37
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Карл Лаутербах и Виктор Ляшко застряли в лифте (Фото:Prof. Karl Lauterbach / Twitter)

Карл Лаутербах и Виктор Ляшко застряли в лифте (Фото:Prof. Karl Lauterbach / Twitter)

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах ненадолго застрял в лифте во время визита в Украину в пятницу, 10 июня.

Об этом он рассказал в своем Twitter.

Он уточнил, что из кабины сперва никто не хотел выбираться.

«Последний твит о путешествии по Украине. Клиники были в неудовлетворительном состоянии. Вот я застрял в лифте с министром здравоохранения Виктором Ляшко, который вдруг опустился на один метр. Сначала никто не хотел вылезать…», — написал Лаутербах.

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Министр не уточнил, как они выбрались из лифта. Ляшко также не комментировал этот инцидент.

https://twitter.com/Karl_Lauterbach/status/1535361746294259720?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1535361746294259720%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2022%2F06%2F11%2F7351924%2F

Накануне в рамках визита Лаутербаха во Львов Германия объявила, что предоставит медицинскую поддержку Украине, в частности с протезированием, созданием травматологических центров, и направит врачей.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Германия Лифт Виктор Ляшко

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