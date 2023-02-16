В Германии заявили, что обучение украинцев на ЗРК Patriot проходит «быстрее, чем ожидалось»
ЗРК Patriot (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
Представитель военно-воздушных сил Германии сообщил, что украинские военные учатся работе с ЗРК Patriot «быстрее, чем ожидалось».
Об этом сообщает Spiegel.
Немецкий военный отметил, что у украинцев есть высокая мотивация и часто уже есть опыт боевых действий.
"Все идет быстрее, чем ожидалось", - заявил военный.
Отмечается, что тренировочный курс для около 70 украинских военных длится уже почти две недели на базе Бундесвера, локация которой засекречена.
В январе в США прибыли первые военнослужащие ВСУ по обучению работе с американскими зенитно-ракетными комплексами Patriot. Глава Минобороны Алексей Резников говорил, что ВСУ научат использованию Patriot через десять недель.
21 декабря США объявили о пакете помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, который впервые включает ЗРК Patriot. Также 5 января правительство Германии подтвердило, что передаст Украине Patriot.
20 января Нидерланды сообщили, что готовы передать Украине два ЗРК Patriot с ракетами и запчастями.