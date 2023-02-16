В Германии заявили, что обучение украинцев на ЗРК Patriot проходит «быстрее, чем ожидалось»

16 февраля, 00:49
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ЗРК Patriot (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

ЗРК Patriot (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Представитель военно-воздушных сил Германии сообщил, что украинские военные учатся работе с ЗРК Patriot «быстрее, чем ожидалось».

Об этом сообщает Spiegel.

Немецкий военный отметил, что у украинцев есть высокая мотивация и часто уже есть опыт боевых действий.

"Все идет быстрее, чем ожидалось", - заявил военный.

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Отмечается, что тренировочный курс для около 70 украинских военных длится уже почти две недели на базе Бундесвера, локация которой засекречена.

Инфографика: NV
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В январе в США прибыли первые военнослужащие ВСУ по обучению работе с американскими зенитно-ракетными комплексами Patriot. Глава Минобороны Алексей Резников говорил, что ВСУ научат использованию Patriot через десять недель.

21 декабря США объявили о пакете помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, который впервые включает ЗРК Patriot. Также 5 января правительство Германии подтвердило, что передаст Украине Patriot.

20 января Нидерланды сообщили, что готовы передать Украине два ЗРК Patriot с ракетами и запчастями.

https://www.youtube.com/watch?v=tHc_TlhPVUo
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Германия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) ПВО Война в Украине ЗРК Patriot Война России против Украины ПВО Украины

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