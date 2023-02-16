В Германии заявили, что обучение украинцев на ЗРК Patriot проходит «быстрее, чем ожидалось» 16 февраля, 00:49 ЗРК Patriot (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Представитель военно-воздушных сил Германии сообщил, что украинские военные учатся работе с ЗРК Patriot «быстрее, чем ожидалось».



Об этом сообщает Spiegel.



Немецкий военный отметил, что у украинцев есть высокая мотивация и часто уже есть опыт боевых действий.

"Все идет быстрее, чем ожидалось", - заявил военный.

Видео дня

Отмечается, что тренировочный курс для около 70 украинских военных длится уже почти две недели на базе Бундесвера, локация которой засекречена.

Инфографика: NV

В январе в США прибыли первые военнослужащие ВСУ по обучению работе с американскими зенитно-ракетными комплексами Patriot. Глава Минобороны Алексей Резников говорил, что ВСУ научат использованию Patriot через десять недель.

21 декабря США объявили о пакете помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, который впервые включает ЗРК Patriot. Также 5 января правительство Германии подтвердило, что передаст Украине Patriot.

20 января Нидерланды сообщили, что готовы передать Украине два ЗРК Patriot с ракетами и запчастями.