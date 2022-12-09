«Украина защищается». Германия считает военные объекты в РФ законными целями для ВСУ 9 декабря, 14:23 Флаг Германии (Фото:analogicus / pixabay)

Представитель пресс-службы федерального правительства Германии Кристине Гоффманн заявила, что военные объекты на территории России, от которых исходит угроза Украине, являются законными целями для ВСУ.

Во время брифинга в пятницу, 9 декабря, она подчеркнула, что Украина защищает свою территориальную целостность, сообщает Укринформ.

«Федеральное правительство считает то, что делает Украина, легитимным… Украина защищает собственную территориальную целостность, ведь своими ударами предотвращает возможные удары по своей территории с территории России», — заявила Гоффманн.

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Она также добавила, что, по убеждению Германии, «Украина не обязана ограничиваться своей территорией при осуществлении усилий по защите против российской агрессии, а также имеет право делать это за пределами территории своего государства». Право на самозащиту зафиксировано в ст. 51 Хартии ООН, а Украина является государством, на которое напали.

Гоффманн подчеркнула, что с точки зрения ФРГ все, что делает Украина, является реакцией на российскую агрессию.

7 декабря представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Украина имеет право защищать себя от российской агрессии «не ограничивая усилия» только украинской территорией.

Инфографика: НВ

5 декабря неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области.

Кроме того, на аэродроме Дягилево под Рязанью загорелся бензовоз, в результате произошел взрыв. Судя по спутниковым снимкам с авиабазы, Ту-22М, вероятно, получил повреждения.

В минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в результате инцидентов на аэродромах погибли трое российских военных, еще четверо пострадали.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что после взрывов у россиян «уменьшится авиационная техника».

Также 6 декабря появилась информация об атаке беспилотника на аэродром в Курске.