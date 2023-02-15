Украина пока не получит обещанного Германией количества танков Leopard 2 — министр обороны 15 февраля, 23:54 Танк Leopard 2 (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Украина пока не получит от союзников то количество танков Leopard 2A6, которое обещала Германия.

Об этом сказал министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Spiegel.

По словам Писториуса, на заседании так называемой танковой коалиции никаких новых обязательств по танкам Leopard 2A6 другие страны на себя не брали.

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«Мы не достигнем там численности батальона», — сказал немецкий министр.

Он отметил, что есть только 14 танков Leopard 2A6, обещанных Германией, и три танка от Португалии.

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Польша готова передать почти 30 танков более устаревшей версии — Leopard 2A4.

По словам Писториуса, Швеция все еще изучает вопрос о том, может ли она предоставить танки и в каком объеме.