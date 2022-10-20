Германия подготовит к весне бригаду из 5000 бойцов ВСУ — Шольц 20 октября, 12:46 Олаф Шольц отметил, что Германия продолжает поставлять Украине вооружения и другое военное снаряжение (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

В рамках учебной миссии ЕС EUMAM Ukraine Германия планирует подготовить бригаду из 5000 украинских военных.

Об этом во время выступления в Бундестаге заявил канцлер Олаф Шольц.

«Германия хочет к весне подготовить полноценную украинскую бригаду численностью до 5 тысяч человек», — рассказал глава немецкого правительства.

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Шольц также добавил, что, помимо гуманитарной и военной поддержки, Украине было выделено $20,7 млрд, а всего за 2022 год Киев должен получить финансовую поддержку на сумму в $33,3 млрд.

Кроме того, за последнюю неделю Германия передала ВСУ пять дополнительных бронированных ремонтно-эвакуационных машин и мостовые системы, а также различное оборудование и снаряжение, в том числе зимнюю одежду.

Министр обороны страны Кристин Ламбрехт также пообещала, что до конца этого года Украина получит дополнительное вооружение, в том числе гаубицы, РСЗО и антидронные системы.