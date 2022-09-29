В Берлине подтвердили, что намерены передать Украине четыре системы ПВО IRIS-T

29 сентября, 00:05
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Систем IRIS-T нет на вооружении немецкой армии (Фото:StaVlb/Twitter)

Систем IRIS-T нет на вооружении немецкой армии (Фото:StaVlb/Twitter)

Правительство Германии подтвердило, что передаст Украине четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T, которых еще нет на вооружении немецкой армии.

На сайте немецкого правительства говорится, что у Германии появились деньги на закупку дополнительного вооружения.

Также к передаче ВСУ готовятся 30 тысяч патронов калибра 40 миллиметров и 24 пулемета MG3 для бронемашин.

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Какую военную технику передают или намерены передать Украине - инфографика НВ

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил 23 августа, что его страна планирует передать Украине дополнительное вооружение на сумму более 500 миллионов евро.

Берлин хочет дополнительно передать Украине три системы ПВО IRIS-T, десяток бронированных эвакуационных машин, 20 ракетных установок, высокоточные боеприпасы и системы борьбы с беспилотниками.

https://www.youtube.com/watch?v=b67UibC_Tw0
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Германия Вооружение Поставки оружия ПВО Война в Украине Война России против Украины ПВО Украины

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