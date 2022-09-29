В Берлине подтвердили, что намерены передать Украине четыре системы ПВО IRIS-T 29 сентября, 00:05 Систем IRIS-T нет на вооружении немецкой армии (Фото:StaVlb/Twitter)

Правительство Германии подтвердило, что передаст Украине четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T, которых еще нет на вооружении немецкой армии.

На сайте немецкого правительства говорится, что у Германии появились деньги на закупку дополнительного вооружения.

Также к передаче ВСУ готовятся 30 тысяч патронов калибра 40 миллиметров и 24 пулемета MG3 для бронемашин.

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил 23 августа, что его страна планирует передать Украине дополнительное вооружение на сумму более 500 миллионов евро.

Берлин хочет дополнительно передать Украине три системы ПВО IRIS-T, десяток бронированных эвакуационных машин, 20 ракетных установок, высокоточные боеприпасы и системы борьбы с беспилотниками.