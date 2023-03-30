Германия передала ВСУ новый пакет военной помощи: что вошло в список, кроме Leopard и Marder

30 марта, 22:59
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Флаг Германии (Фото:tvjoern / pixabay)

Флаг Германии (Фото:tvjoern / pixabay)

Правительство Германии в четверг, 30 марта, сообщило, что на прошлой неделе отправило в Украину новый пакет военной помощи.

Список опубликован на сайте немецкого правительства.

Новый пакет помощи включает:

  • 18 основных боевых танков Leopard 2A6 с боезапасом;
  • 40 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами;
  • две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3;
  • две бронированные инженерные машины для разминирования Wisent 1;
  • 24 грузовика Zetros;
  • 500 пистолетов SFP9,
  • 40 000 аптечек;
  • 103 000 турникетов.

Видео дня

27 марта СМИ сообщали, что Германия хочет в пять раз увеличить военную помощь Украине и довести ее до более чем 15 миллиардов евро.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Германия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Военная помощь

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