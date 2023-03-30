Германия передала ВСУ новый пакет военной помощи: что вошло в список, кроме Leopard и Marder 30 марта, 22:59 Флаг Германии (Фото:tvjoern / pixabay)

Правительство Германии в четверг, 30 марта, сообщило, что на прошлой неделе отправило в Украину новый пакет военной помощи.

Список опубликован на сайте немецкого правительства.

Новый пакет помощи включает:

18 основных боевых танков Leopard 2A6 с боезапасом;

40 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами;

две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3;

две бронированные инженерные машины для разминирования Wisent 1;

24 грузовика Zetros;

500 пистолетов SFP9,

40 000 аптечек;

103 000 турникетов.

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27 марта СМИ сообщали, что Германия хочет в пять раз увеличить военную помощь Украине и довести ее до более чем 15 миллиардов евро.