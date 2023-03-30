Германия передала ВСУ новый пакет военной помощи: что вошло в список, кроме Leopard и Marder
Флаг Германии (Фото:tvjoern / pixabay)
Правительство Германии в четверг, 30 марта, сообщило, что на прошлой неделе отправило в Украину новый пакет военной помощи.
Список опубликован на сайте немецкого правительства.
Новый пакет помощи включает:
- 18 основных боевых танков Leopard 2A6 с боезапасом;
- 40 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами;
- две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3;
- две бронированные инженерные машины для разминирования Wisent 1;
- 24 грузовика Zetros;
- 500 пистолетов SFP9,
- 40 000 аптечек;
- 103 000 турникетов.
27 марта СМИ сообщали, что Германия хочет в пять раз увеличить военную помощь Украине и довести ее до более чем 15 миллиардов евро.