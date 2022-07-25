Три из 15 немецких Гепардов уже поступили на вооружение ВСУ — Резников

25 июля, 13:18
Германия также предоставила к Гепардам десятки тысяч снарядов (Фото:Hans-Hermann Bühling/wikipedia.org)

Германия также предоставила к Гепардам десятки тысяч снарядов (Фото:Hans-Hermann Bühling/wikipedia.org)

На вооружение украинской армии поступили первые самоходные зенитные установки Гепард, обещанные Германией в качестве военной помощи для противостояния российской агрессии.

Об этом в понедельник, 25 июля, заявил в эфире общенационального телемарафона министр обороны Алексей Резников.

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«От Германии сегодня официально зашли три первых Гепарда», — рассказал он, отметив, что всего Украина ожидает 15 зениток.

Видео дня

Резников также добавил, что Германия уже поставила к ним «десятки тысяч снарядов».

https://www.youtube.com/watch?v=nNdAqBdY4MA

Кроме того, глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что украинские военные получили обещанные Польшей танки PT-91 Twardy.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Германия Российская агрессия Вооружение Военная помощь Гепард Алексей Резников Война России против Украины

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