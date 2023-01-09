Германия передала Херсону семь мощных генераторов 9 января, 01:25 Поврежденные в результате российских обстрелов ЛЭП в Херсоне (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что в Херсон доставили семь мощных генераторов от Германии.

Генераторы будут использоваться для электроснабжения критической инфраструктуры.

Три генератора будут работать на объектах водопроводно-канализационного хозяйства Херсона, один – на нужды Херсонского онкологического диспансера, и еще три – для стабильной работы Херсонтеплоэнерго.

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