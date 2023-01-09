Германия передала Херсону семь мощных генераторов

9 января, 01:25
Поделиться:
Поврежденные в результате российских обстрелов ЛЭП в Херсоне (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Поврежденные в результате российских обстрелов ЛЭП в Херсоне (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что в Херсон доставили семь мощных генераторов от Германии.

Генераторы будут использоваться для электроснабжения критической инфраструктуры.

Три генератора будут работать на объектах водопроводно-канализационного хозяйства Херсона, один – на нужды Херсонского онкологического диспансера, и еще три – для стабильной работы Херсонтеплоэнерго.

Видео дня

Читайте также:
https://www.youtube.com/watch?v=mAg0Zt2dNVA
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Херсон Война в Украине Война России против Украины Генератор Ярослав Янушевич

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X