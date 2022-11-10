Германия отправила в Украину 18 разведывательных беспилотников 10 ноября, 17:24 Беспилотники от Германии (Фото:gur.gov.ua)

Германия отправила в Украину дополнительный пакет военной помощи. В частности, 18 разведывательных беспилотников.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Полный пакет военной помощи от Германии в украинской разведке не раскрыли.

«Из Германии в Украину направлен дополнительный пакет военной помощи, в который, в частности, вошли 18 разведывательных беспилотников. Кроме того, ФРГ предоставила другие необходимые защитникам Украины средства», — говорится в сообщении.

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9 ноября Германия сообщила о передаче Украине новой партии военной помощи. Среди оправленной для ВСУ техники — 30 бронемашин Dingo и ракеты для системы ПВО Iris-T.

11 октября стало известно, что Германия передала ВСУ первую систему ПВО IRIS-T. Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия передаст Украине еще три ЗРК IRIS-T как можно быстрее.

До этого глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт сообщала, что Киев получит еще три системы ПВО IRIS-T только в следующем году.