РСЗО, бронетранспортеры, гаубицы. Германия опубликовала обновленный список оружия для Украины
В пакет поставок входят, в частности, РСЗО MARS (Фото:Rinegati/Twitter)
Правительство Германии опубликовало обновленный список вооружения, которое будет передано украинской армии.
«В рамках бюджетного процесса на 2022 год средства на инициативу по модернизации были увеличены до 2 миллиардов евро на 2022 год. Дополнительные средства предназначены в первую очередь для Украины», — заявили в правительстве.
Полный список вооружения, которое передала или передаст Германия включает:
- 900 противотанковых гранатометов Panzerfaust 3 и 3 тысяч боеприпасов к ним;
- 14 900 противотанковых мин;
- 500 противовоздушных ракет Stinger;
- 2700 ПЗРК Стрела
- 7 155-мм самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000;
- 21,8 миллиона патронов к пистолетам;
- 54 бронетранспортера M113 с вооружением (техника из Дании, передача финансируется Германией);
- 3 РСЗО MARS с боеприпасами;
- 3 самоходные гаубицы 2000 года производства;
- 4 тысячи 35-мм патронов к противовоздушным танкам Gepard еще 6 тысяч патронов;
- 53 тысячи боеприпасов для ПВО;
- 65 холодильников для медицинского имущества;
- 1 пункт дезактивации автотранспорта;
- 8 мобильных наземных радаров и тепловизионных приборов;
- 10 автономных наземных дронов;
- 14 тягачей и 14 полуприцепов;
- 2 трактора и 4 прицепа;
- 43 разведывательных дрона;
- 1 высокочастотный прибор с оборудованием;
- 10 защищенных автомобилей;
- 8 электронных устройств для борьбы с дронами;
- 4 мобильные дистанционно управляемые и защищенные устройства разминирования;
- систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM;
- РЛС обнаружения артиллерии COBRA;
- 80 пикапов;
- 100 тысяч аптечек первой медицинской помощи;
- 3 бронированные эвакуационные машины;
- запчасти к самолетам МиГ-29;
- 3 ремонтных машины Bergepanzer 2.
Ранее сообщалось, что Украина получила и стала применять немецкие САУ PzH 2000. Это современная автономная гаубица на гусеничном шасси со 155-мм пушкой. Германия и Нидерланды передали Украине 12 САУ этого типа.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.