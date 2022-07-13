РСЗО, бронетранспортеры, гаубицы. Германия опубликовала обновленный список оружия для Украины 13 июля, 03:54 В пакет поставок входят, в частности, РСЗО MARS (Фото:Rinegati/Twitter)

Правительство Германии опубликовало обновленный список вооружения, которое будет передано украинской армии.

«В рамках бюджетного процесса на 2022 год средства на инициативу по модернизации были увеличены до 2 миллиардов евро на 2022 год. Дополнительные средства предназначены в первую очередь для Украины», — заявили в правительстве.

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Полный список вооружения, которое передала или передаст Германия включает:

900 противотанковых гранатометов Panzerfaust 3 и 3 тысяч боеприпасов к ним;

14 900 противотанковых мин;

500 противовоздушных ракет Stinger;

2700 ПЗРК Стрела

7 155-мм самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000;

21,8 миллиона патронов к пистолетам;

54 бронетранспортера M113 с вооружением ( техника из Дании, передача финансируется Германией);

техника из Дании, передача финансируется Германией); 3 РСЗО MARS с боеприпасами;

3 самоходные гаубицы 2000 года производства;

4 тысячи 35-мм патронов к противовоздушным танкам Gepard еще 6 тысяч патронов;

53 тысячи боеприпасов для ПВО;

65 холодильников для медицинского имущества;

1 пункт дезактивации автотранспорта;

8 мобильных наземных радаров и тепловизионных приборов;

10 автономных наземных дронов;

14 тягачей и 14 полуприцепов;

2 трактора и 4 прицепа;

43 разведывательных дрона;

1 высокочастотный прибор с оборудованием;

10 защищенных автомобилей;

8 электронных устройств для борьбы с дронами;

4 мобильные дистанционно управляемые и защищенные устройства разминирования;

систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM;

РЛС обнаружения артиллерии COBRA;

80 пикапов;

100 тысяч аптечек первой медицинской помощи;

3 бронированные эвакуационные машины;

запчасти к самолетам МиГ-29;

3 ремонтных машины Bergepanzer 2.

Ранее сообщалось, что Украина получила и стала применять немецкие САУ PzH 2000. Это современная автономная гаубица на гусеничном шасси со 155-мм пушкой. Германия и Нидерланды передали Украине 12 САУ этого типа.



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