РСЗО, бронетранспортеры, гаубицы. Германия опубликовала обновленный список оружия для Украины

13 июля, 03:54
В пакет поставок входят, в частности, РСЗО MARS (Фото:Rinegati/Twitter)

В пакет поставок входят, в частности, РСЗО MARS (Фото:Rinegati/Twitter)

Правительство Германии опубликовало обновленный список вооружения, которое будет передано украинской армии.

«В рамках бюджетного процесса на 2022 год средства на инициативу по модернизации были увеличены до 2 миллиардов евро на 2022 год. Дополнительные средства предназначены в первую очередь для Украины», — заявили в правительстве.

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Полный список вооружения, которое передала или передаст Германия включает:

  • 900 противотанковых гранатометов Panzerfaust 3 и 3 тысяч боеприпасов к ним;
  • 14 900 противотанковых мин;
  • 500 противовоздушных ракет Stinger;
  • 2700 ПЗРК Стрела
  • 7 155-мм самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000;
  • 21,8 миллиона патронов к пистолетам;
  • 54 бронетранспортера M113 с вооружением (техника из Дании, передача финансируется Германией);
  • 3 РСЗО MARS с боеприпасами;
  • 3 самоходные гаубицы 2000 года производства;
  • 4 тысячи 35-мм патронов к противовоздушным танкам Gepard еще 6 тысяч патронов;
  • 53 тысячи боеприпасов для ПВО;
  • 65 холодильников для медицинского имущества;
  • 1 пункт дезактивации автотранспорта;
  • 8 мобильных наземных радаров и тепловизионных приборов;
  • 10 автономных наземных дронов;
  • 14 тягачей и 14 полуприцепов;
  • 2 трактора и 4 прицепа;
  • 43 разведывательных дрона;
  • 1 высокочастотный прибор с оборудованием;
  • 10 защищенных автомобилей;
  • 8 электронных устройств для борьбы с дронами;
  • 4 мобильные дистанционно управляемые и защищенные устройства разминирования;
  • систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM;
  • РЛС обнаружения артиллерии COBRA;
  • 80 пикапов;
  • 100 тысяч аптечек первой медицинской помощи;
  • 3 бронированные эвакуационные машины;
  • запчасти к самолетам МиГ-29;
  • 3 ремонтных машины Bergepanzer 2.
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Ранее сообщалось, что Украина получила и стала применять немецкие САУ PzH 2000. Это современная автономная гаубица на гусеничном шасси со 155-мм пушкой. Германия и Нидерланды передали Украине 12 САУ этого типа.

https://www.youtube.com/embed/A4KDRcQTsLU
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Германия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Вооружение Поставки оружия Война в Украине Война России против Украины

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