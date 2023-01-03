«Революционное решение без риска». Германия начала производство САУ RCH 155 3 января, 19:24 САУ RCH 155 (Фото:kmweg.com)

Германия начала производить самоходные артиллерийские установки (САУ) RCH 155 для Украины.

Об этом сообщил советник компании Krauss-Maffei Wegmann Николас Драммонд.

«Иногда объединение двух проверенных решений в новую концепцию может быть революционным без риска. Началось производство Boxer RCH 155 для Украины. Вы можете стрелять максимальным зарядом под углом 90 градусов. Вы даже можете это сделать на склоне до 10 градусов», — написал Драммонд на своей странице в Twitter.

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Инфографика: НВ

В сентябре тогдашний посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что правительство Германии одобрило продажу Украине 18 самоходных артиллерийских установок RCH 155. Ожидается, что поставки этих САУ будут готовы не ранее чем через 30 месяцев после заключения контракта, то есть в 2025 году. Производитель не хотел приступать к изготовлению САУ до получения согласия правительства.