Германия начала передачу Чехии танков Leopard вместо отправленных в Украину T-72 21 декабря, 13:58 Немецкий танк Leopard 2 (Фото:kmweg.com)

Чехия получила от Германии первый из 14 танков Leopard 2, которые должны заменить советские танки Т-72, которое ранее государство передало Украине для борьбы против российской агрессии.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что танк уже прибыл на военную базу Праславице, что на востоке страны.

«Это переход на современную технику, с помощью которой мы отказываемся от советского вооружения», — сказала министр обороны Чехии Яна Чернохова.

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Сообщается, что передача всех 14 танков должна быть завершена в течение следующего года.

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11 декабря посол Украины в ФРГ Алексей Макеев заявил, что правительство Германии планирует дальнейшие поставки оружия для ВСУ. Украина продолжает переговоры относительно предоставления танков Leopard и боевых машин пехоты Marder.

9 декабря в правительстве Германии сообщили, что ведут переговоры с США и другими партнерами о поставках Украине танков Leopard 2. Немецкие СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что Вашингтон дал понять Берлину, что не против передачи Вооруженным силам Украины тяжелых танков. Эту информацию подтвердила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.

