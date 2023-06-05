«Определимся в течение двух недель». Германия может пересмотреть позицию по поставкам истребителей Украине 5 июня, 16:44 Истребители F-16 (Фото:Министерство обороны США Current Photos/Flickr)

Существует вероятность, что правительство Германии пересмотрит свою позицию относительно поставок Украине современных западных истребителей. Окончательное решение будет принято в течение следующих двух недель.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью DW, опубликованном в понедельник, 5 июня.

«Мы как раз сейчас находимся в фазе переосмысления и проверяем, что возможно, и что мы хотим и можем сделать. И думаю, мы определимся в течение ближайших двух недель», — сказал Писториус.

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По его словам, Германии предстоит переосмыслить свою политику последних десятилетий.

«Немецкое общество, немецкая политика действительно изменили мнение. Если бы мне два года назад кто-то сказал, что Германия поставит тяжелые вооружения на три-пять миллиардов евро, я бы не поверил», — добавил глава немецкого Минобороны.

Министр также отверг возможность передачи Украине крылатых ракет Taurus в ближайшей перспективе.

17 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он не намерен участвовать в «коалиции истребителей» для Украины.

19 мая президент США Джо Байден поддержал международную коалицию истребителей для Украины. Также премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Великобритания, США, Нидерланды, Бельгия и Дания будут участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

2 июня глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что к коалиции истребителей для Украины присоединились уже восемь стран.

5 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ во время своего контрнаступления этим летом не будут использовать истребители F-16.