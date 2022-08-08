Германия изменит правила пребывания украинцев в стране 8 августа, 22:35 Флаг Германии (Фото:Pexels / Pixabay)

В Германии с 1 сентября начнут вести учет безвизовых дней, в течение которых украинцы находятся в стране.

Об этом сообщается в документе от властей ФРГ.

Если к концу лета у беженцев будет исчерпан безвиз, они должны будут либо покинуть страну на 90 дней, либо иметь регистрацию временной защиты для легального пребывания в Германии.

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Если пребывание лица без визы в Германии истекает до 31 августа или в этот день, необходимо заранее оформить документ к 1 сентября. Украинцы, безвизовое пребывание которых в Германии закончится в промежутке с 1 сентября до 1 декабря, тоже должны подать заявку на регистрацию.

«Если у вас есть украинское гражданство, пересечение границы на федеральную территорию (Германии — ред.) должно быть упрощено и должно быть без бюрократии. Вместе с тем нужно быть зарегистрированным сразу после въезда в Германию, например, при подаче заявки на вид на жительство в иммиграционных органах. Таким образом, пребывание в Германии должно быть возможным для всех пострадавших в течение 90 дней без вида на жительство», — отмечается в документе.є

Германия в этом году выделит дополнительные 2,4 млрд евро на социальные выплаты для украинских беженцев в стране. Около 800 000 человек из Украины нашли убежище в Германии.



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