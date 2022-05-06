Германия передаст Украине семь дальнобойных гаубиц — министр обороны

6 мая, 10:21
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Кристин Ламбрехт заявила, что обучение украинских военных может начаться уже на следующей неделе (Фото:REUTERS/Laura Hasani)

Кристин Ламбрехт заявила, что обучение украинских военных может начаться уже на следующей неделе (Фото:REUTERS/Laura Hasani)

Немецкие власти решили поставить Украине еще семь дальнобойных гаубиц PzH 2000 в дополнение к пяти, которые ранее пообещали Нидерланды.

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Как сообщает агентство Reuters, об этом заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.

По ее словам, обучение украинских военнослужащих владению указанным артиллерийскими установками может начаться уже на следующей неделе.

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Многие другие страны Запада, включая США и Великобританию, еще ранее согласились предоставить Украине различные образцы тяжелого вооружения, в том числе крупнокалиберные гаубицы и бронетехнику, однако Германия с этим не спешила.

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Позиция Берлина изменилась после начала полномасштабного вторжения РФ.

К концу марта Германия передала Украине вооружений и оборонных товаров на сумму 186 млн евро, однако вопрос поставок тяжелого вооружения долго не решался.

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Такая позиция главы немецкого правительства Олафа Шольца вызвала критику в его адрес, как со стороны других государств Запада, так и внутри страны.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Германия Российская агрессия Вооружение Военная помощь Артиллерия Война России против Украины

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