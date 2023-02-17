В Люксембурге создали компанию, которая передает Украине снаряды для РСЗО Град — NYT 17 февраля, 18:06 РСЗО Град (Фото:via Wikipedia)

В Люксембурге была создана специальная компания, которая занимается закупкой снарядов для РСЗО Град и передает их Украине, сообщает The New York Times.

Вооруженные силы Люксембурга состоят из менее чем 1000 военнослужащих, одного грузового самолета, двух вертолетов, используемых совместно с полицией, и менее 200 грузовиков. Страна посылала Украине из своего арсенала 102 противотанковые ракеты и 20 000 патронов к пулемету, и это было столько оружия, сколько Люксембург мог себе позволить.

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«Поэтому Люксембург, страна с населением 645 000 человек, решила использовать свое значительное богатство, чтобы попытаться купить оружие для Украины на открытом рынке, и прошлой весной подписала многомиллионный контракт на поставку 6 000 ракет советской поры», — говорится в материале.

NYT сообщает, что после российского вторжения Люксембург, преисполненный решимости внести больший вклад, создал команду из двух человек, состоящую из собственных торговцев оружием. Они намеревались изучить коммерческие рынки оружия в Европе и США.

«Мы такие маленькие, у нас нет большой армии и, следовательно, ограниченный запас, и мы изначально хотели помочь Украине», — сказал министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш.

В конце концов, Люксембургу пришлось довольствоваться 600 ракетами для РСЗО Град, что составляет одну десятую от первоначальной цели и передать их Украине. По словам Бауша, ему удалось заключить или заключить контракт на сумму около 94 миллионов долларов в виде оружия и другой военной помощи для Украины от производителей в Великобритании, Франции, Польше и Нидерландах, что составляет около 16% оборонного бюджета страны.

Люксембургские торговцы оружием быстро заключили контракт с чешским производителем на покупку боеприпасов под советский калибр и калибр стран-членов НАТО. Они должны быть доставлены уже этой весной. Производитель, имя которого дилеры просили не называть из соображений безопасности, также продал им 12 500 противотанковых гранат РПГ-7.