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Гербициды, загрязнившие реку, были украдены — полиция

Сегодня, 17:15
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Гербициды, загрязнившие реку, были украдены — полиция - фото

glavcom

Гербициды, попавшие в притоки реки Рось, были украдены из сельхозпредприятий Винницкой области.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

«Загрязнение произошло в результате аварии с участием автомобиля Мерседес Спринтер и разгерметизации части емкостей с химическими веществами для обработки сельскохозяйственных растений, которые он перевозил. Установлено, что гербициды были украдены с сельхозпредприятий Винницкой области», — сообщили в полиции.

ДТП произошло в воскресенье около 9:00 в с. Збаржевка.

«На закругленном участке дороги автомобиль Мерседес Спринтер съехал с проезжей части в водоем и перевернулся. Произошло возгорание автомобиля, которое было в дальнейшем локализовано спасателями», — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что автомобиль был без номерных знаков. Его, а также канистры с химическими веществами подняли на поверхность.

«Установлено, что химикаты были похищены из фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов. В результате возгорания автомобиля произошла разгерметизация части емкостей с химическими веществами, в результате чего некоторое количество вещества выгорело и попало в водоем», — говорится в сообщении.

Полицейские уведомили о происшествии органы власти и соответствующие экологические службы, которые должны оценить состояние загрязнения водоема.

Следственным отделом Погребищенского отделения полиции открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 242 УК (Нарушение правил охраны вод). За такое преступление предусмотрено наказание — до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, по фактам краж гербицидов в Козятинском и Липовецком районах открыты уголовные производства по ч.3 и ч.5 ст. 185 УК Украины (Кража). Максимальное наказание за такие преступления, предусмотренное законодательством — от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

«Гражданам следует временно воздержаться от купания и ловли рыбы в акватории реки Рось», — добавили в полиции.

Теги:   Химикаты Винницкая область

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