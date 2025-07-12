Один из дронов Гербера, который украинские пограничники «приземлили» на Сумском направлении весной 2025 года (Фото: ГПСУ)

Пенопластовые дроны-приманки Гербера — это беспилотники, которые Россия массово использует для истощения украинской ПВО. Они значительно медленнее шахедов и бывают трех типов: разведчики, БПЛА-приманки без боевой части и с боевой частью весом 5 кг. Последний вид обычно больше угрожает прифронтовым территориям и не долетает до Киевщины.

О том, насколько опасны «боевые» Герберы и где они применяются, рассказал в интервью Radio NV авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

Он напомнил, что 155-миллиметровый артиллерийский снаряд содержит примерно 12 килограммов взрывчатки, тогда как пять килограммов взрывчатки — столько же, сколько в дроне Гербера — соответствуют снаряду легкой артиллерии.

«Да, он может навредить. В любом случае, будь это разведывательная Гербера, или фальшивая цель — что угодно, куда бы она ни упала, трогать не нужно, это общее правило. Не подходить, вызывать специалистов, — напомнил Романенко, — А что она может сделать? Там простая взрывчатка, может разрушить комнату, возможно, квартиру. От взрыва может быть возгорание».

Но такой урон, который наносят шахеды с в 10 раз большей боевой частью, даже «ударные» Герберы нанести не способны, констатировал Романенко.

«Стандартно [шахед имеет боевую часть] 50 килограммов, к тому же она объемного взрыва. Надо минимум на полтора, а то и на два умножить. Последние шахеды — 90 килограммов только боевая часть. Поэтому я бы особо не обращал внимания на Герберы [по сравнению с угрозой шахедов]», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что пока процент использования Гербер с боевой частью среди всех других типов Гербер (разведчики и дроны без боевой части) не высчитывался. «Возможно, где-то в прифронтовых городах они летают. А на Киевщине о Герберах с боевой частью пока не сообщалось. Возле фронта — да, возможно применение, потому что там можно более-менее как-то ее навести. А дальше они не применяются», — резюмировал Романенко.

Специалист добавил, что по скоростным характеристикам эти дроны гораздо медленнее, а потому украинские зенитчики «отсеивают» их по скорости, чтобы не тратить на Герберы драгоценные ракеты ПВО. Так что в итоге эти дроны чаще всего «локационно теряются».

«Если мы начнем сбивать Герберы, истощим ПВО, тогда она пропустит реальные шахеты и реальные крылатые ракеты. Здесь должна быть какая-то пороговая величина, на которую мы реагируем», — подчеркнул специалист.

По его мнению, «если потом полетит значительное количество Гербер со взрывчаткой, видимо, будут реагировать на них, но все же будут реагировать в последнюю очередь». «Они не всегда даже под действием РЭБ падают, просто падают из-за исчерпания топлива и все. Потому что на них никто не охотится. Этого не нужно делать, это фальшивые цели. Они практически не несут угрозы», — убежден Романенко.

Инфографика: NV

Осенью 2024 года ГУР Минобороны Украины рассказывало, что Россия массово использует против Украины дроны Гербера, которые способны нести боевую часть и проводить радиоэлектронную разведку. Такие БПЛА имеют китайский двигатель и другие иностранные детали.

По данным ГУР, оккупанты собирают дроны Гербера на заводе в городе Елабуга (Республика Татарстан). БПЛА Гербера имитируют дроны Shahed-136 или Герань-2 и массово используется Россией для перегрузки украинской противовоздушной обороны.

Герберы изготавливаются из фанеры и пенопласта, поэтому дрон в десятки раз дешевле шахеда, уточняли специалисты ГУР. При этом наполнение беспилотника состоит из компонентов иностранного производства, завезенных из Китая через третьи компании. Россияне собирают Гербери по китайскому прототипу производства Skywalker Technology Co., Ltd.