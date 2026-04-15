«Боже, спасибо». Флеш показал пропагандистские листовки, которые россияне сбрасывали с Гербер

15 апреля, 23:28
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Российские оккупанты с дронов модели Гербера разбрасывают пропагандистские листовки, заявил советник Министра обороны Сергей Бескрестнов (Фото: ГПСУ)

Российские оккупанты с дронов модели Гербера разбрасывают пропагандистские листовки, заявил советник Министра обороны Сергей Бескрестнов (Фото: ГПСУ)

Российскиеоккупанты с дроном модели Гербера разбрасывают пропагандистские листовки — но довольно-таки низкого качества.

Об этом 15 апреля заявил советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) в Telegram.

«Эти Герберы снова разбрасывают листовки. Боже, спасибо тебе, что пропагандисты врага тупые и разбрасывают такую чепуху», — написал он.

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Как видно на опубликованных Бескрестнов фото, на листовке изображены крайне некачественные карикатуры — на президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Причем глава украинского государства изображен плачущим. При этом глава Белого дома тычет пальцем, а над его головой надпись: «Помощь Украины осталась в прошлом».

Редактор: Дмитрий Видоменко

Теги:   Гербера дрон Флеш (Сергей Бескрестнов) Война России против Украины Российская пропаганда

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