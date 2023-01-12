«Суровикин запомнился кражей енота». Чего ожидать от Герасимова, которого уважает Залужный, и почему в Кремле боятся Пригожина — интервью 12 января, 21:00 Эксклюзив NV Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, российский диктатор Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Уже бывший командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин запомнился офицеру Армии обороны Израиля Игалю Левину кражей енота из зоопарка Херсона.

Военный аналитик в интервью Radio NV рассказал, что изменится с назначением главы Генштаба РФ Валерия Герасимова командующим оккупационными войсками в Украине, почему оккупанты так хотят захватить Соледар и зачем в современной войне танки.

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— Сначала хочу поговорить о том, что происходит в Соледаре и под Бахмутом. Понимаем, что там сейчас идут ожесточенные бои, враг контролирует какую-то часть Соледара. То, что там происходит, то, что началось там в конце декабря, где-то 27 начались эти постоянные штурмы. Это же не могло стать для нас сюрпризом? Как вы оцениваете то, что произошло за последние 10−12 дней?

— Нет, это не сюрприз, конечно. Я бы не говорил, что это 12 дней, потому что Бахмут штурмуют уже полгода, а Соледар — это часть архитектуры обороны Бахмута, поэтому тут ничего удивительного нет.

Когда мы говорим, что там тяжелая ситуация (там реально тяжелая ситуация), а раньше что, была легкая что ли? Получается, мы этим обесцениваем жизни погибших, которые защищали [город].

Ситуация просто в том, что врагом в особенности раскручивался весь этот инфоповод, что «смотрите, захватили Соледар, наступаем, прорыв, окружение, целые бригады горят» и т. д. Можно по-разному трактовать, почему [за Соледар вцепилась] именно [группа] Вагнера и Пригожин, включая его ботов, которые сейчас раскручивают эту тему сильно, потому что никакого коллапса обороны на линии фронта, на всем украинском оперативном уровне нет. Ситуация оперативно не то чтобы сильно поменялась.

Почему Пригожин так это раскручивает? Мы сейчас увидели эти перестановки фигур на шахматной доске — Герасимов и Лапин. Видимо, убирают влияние. Нужно же понимать, что Суровикин был связан с Пригожиным. Теперь Суровикин — заместитель Герасимова всего лишь. Причем не один, у него, по-моему, три заместителя — целый кабинет.

С чем это связано? Остается только гадать. Можно, например, ткнуть пальцем в небо и сказать, что Пригожин должен был до Нового года захватить Бахмут, а он не смог, пытаются родить хоть какую-то победу и захватить Соледар. Формально — как бы город. Но напомню, там жило 10 тысяч человек, сейчас 500 человек отказываются уезжать и руины. То есть это «великая победа» — за полгода захватить какие-то руины, где живет пару сотен человек. Это смешно.

— В Соледаре им удается контролировать какую-то часть города, возможно, даже большую часть. Могут ли они масштабировать эту тактику на другие города, на другие направления?

— Очевидно, что натиск не остановится, пока есть живая сила. Минимально используется техника, много используется живой силы. Они посылают штурмовые группы одна за другой, одна за другой — фактически смертники. Вы можете остановить 10 таких групп, но 11-я в конечном итоге добежит и сможет закрепиться в окопах, откуда, например, украинские защитники отошли, потому что по ним ведется плотный огонь, или по 1001 причине.

На тактическом уровне у вас может быть 100 причин тех или иных решений.

До этого они использовали в подобной тактике боевиков из ОРДЛО, но они начали заканчиваться. Сейчас используют зеков, но зеки, кстати, тоже не вечные. Посмотрим, смогут ли прямо такой тактикой они использовать мобилизованных из России.

Пока есть мобресурс, что им мешает? Что мешает постоянно на села, на посадки, на города, на укрепления вот так бросать [солдат] волна за волной, волна за волной?

Ничто не мешает. Тут всегда можно сказать, руководствуясь здравым смыслом, должны помешать сами те, кого бросают, должны возмутиться солдаты…

— Да, они же не самоубийцы, их же чуть-чуть должна беспокоить их собственная жизнь.

— Именно. Но когда мы об этом говорим, вычитаем их, потому что видим, что у нас уже фактически год войны и особого возмущения нет. Они возмущаются иногда, почему их при -20 мороза бросили в какие-то канавы, необустроенные окопы замерзать, умирать. И потом да, публикуют. Николаевский Ванек как раз, кстати, с южного направления опубликовал видео, где русский солдат буквально замерзает в поле. Потом они замерзают и умирают без обеспечения и обмундирования.

Мы видим какое-то сопротивление, чтобы какая-то часть у них в России с оружием в руках взбунтовалась и ушла? Нет. Мы этого не видим. Можно сколько угодно объяснять и говорить, почему так сложилось, но украинцам не легче от этого.

В конечном итоге украинцев интересует, кого там мобилизовали, кого в Украину послали украинцев убивать, а не какие причины привели к тому, что в России есть такое покорное болото. Болото, в котором покорная масса практически идет на убой. Пока видим, что никаких сопротивлений нет.

— Якобы в оккупированном Крыму тоже набирают наемников в новые частные военные компании Щит и Русич. Странно, что они для группы Вагнера набирали только в Самарской области или в какой-нибудь Кировской, а сейчас — из Крыма. Кто туда пойдет?

— Они рассчитывают на люмпенов, на каких-то отчаянных людей, которые понимают, что никак себя реализовать не могут и, видимо, только так. Мы же понимаем, средний класс, например, те, кто работали в айти, были менеджерами, повыезжали, когда объявили первую волну мобилизации в России.

Очевидно, какой контингент будет идти в набор таких структур, даже если мы предположим, что действительно это структуры и действительно набирают. Расчет на деклассированные элементы, которые понимают, что ничего не остается, кроме как на улице оказаться или пойти в такие «солдаты удачи».

— Герасимов теперь вместо Суровикина. Помним интервью Валерия Залужного, главнокомандующего Вооруженными силами Украины, о том, что он уважает Герасимова и хорошо знаком с его работами. При этом в западных медиа я видел, что вообще-то никакой доктрины Герасимова не существует. Знаете ли вы что-то об этой доктрине Герасимова и в чем она состоит?