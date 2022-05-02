Начальник генштаба РФ успел выехать из Изюма до атаки украинских военных — NYT
Валерий Герасимов (Фото:Минобороны РФ)
Начальник генштаба РФ Валерий Герасимов посетил передовую на востоке Украины, в частности, город Изюм Харьковской области. Однако он успел уехать до того, как ВСУ атаковали позиции оккупантов.
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Об этом сообщает New York Times со ссылкой на украинских и американских высокопоставленных должностных лиц.
Украинские военные вечером 30 апреля атаковали школу в Изюме, которую россияне используют как военную базу. По данным чиновников, Герасимов посещал эту базу, но успел уехать из Изюма перед тем, как началась украинская атака.
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Американцы подтверждают, что Герасимов был на востоке Украины последние несколько дней, однако им неизвестно об атаке на российскую базу.
Накануне советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в результате удара украинских защитников по командным пунктам россиян под Изюмом было убито по меньшей мере около 200 оккупантов, из которых «минимум 30» — старшие офицеры.
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