Ракетных ударов по Кременчугу было два, число погибших будет известно к утру — Геращенко 28 июня, 00:24 Спасатели ликвидируют последствия ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге (Фото:ГСЧС)

Советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что 27 июня российские войска нанесли два удара по Кременчугу — вторая ракета упала на пустыре.

«Был еще один взрыв, но там никто не погиб, ракета попала в пустырь. Вот такое у русских высокоточное оружие: вчера они попали в Киеве в жилой дом и на территорию детсада, здесь они попали в пустырь и в торговый центр», — заявил Геращенко.

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Он также отметил, что точное количество погибших и раненных можно будет установить только к утру 28 июня. Геращенко сообщил, что шансов найти выживших под завалами очень мало.

«Спасателям очень тяжело работать, потому что внутри невозможно дышать. Сейчас работают несколько сотен человек, разбирать завалы они будут всю ночь. Среди всех обломков уже находят куски российской ракеты из титана, из алюминия. Шансов найти кого-то в живых очень мало: после огромного удара ракеты был страшный пожар», — заявил Геращенко.

Вечером в понедельник, 27 июня, РФ нанесла ракетный удар по торгово-развлекательному центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области. Пока известно о 13 жертвах и минимум 50 раненых.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в торговом центре во время удара находились более тысячи человек, «количество жертв невозможно даже представить». Глава государства подчеркнул, что удар не имел никакой стратегической ценности для российской армии и таким образом страна-агрессор продолжает вымещать злость на гражданских.

Офис генерального прокурора Украины сообщил, что подано 40 заявок о пропавших без вести людей.



В городе находится Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в Украине. В начале апреля российские агрессоры нанесли по НПЗ массированный ракетный удар. Власти заявили, что НПЗ не возобновит работу до конца года.

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