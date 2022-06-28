Две ракеты по мирному городу. В МВД опубликовали видео момента ракетного удара по Кременчугу

28 июня, 00:58
Разрушенный торговый центр в Кременчуге (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Разрушенный торговый центр в Кременчуге (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал видео с камер наблюдения, которые зафиксировали момент ракетного удара по Кременчугу Полтавской области.

«Путин хвастался тем, что у него полно высокоточного оружия. Или у него нет высокоточного оружия, или его генералы специально целятся в жилые дома, школы, жилые дома и торговые центры», — заявил Геращенко.

Видео дня

Он также опубликовал видео последствий ракетного удара по ТРЦ, снятое с дрона.

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Вечером в понедельник, 27 июня, РФ нанесла ракетный удар по торгово-развлекательному центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области. Пока известно о 15 жертвах и минимум 50 раненых.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в торговом центре во время удара находились более тысячи человек, «количество жертв невозможно даже представить». Глава государства подчеркнул, что удар не имел никакой стратегической ценности для российской армии и таким образом страна-агрессор продолжает вымещать злость на гражданских.

Офис генерального прокурора Украины сообщил, что подано более 40 заявок о пропавших без вести людей. Антон Геращенко сообщил, что российские войска нанесли два удара по Кременчугу — вторая ракета упала на пустыре.

В городе находится Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в Украине. В начале апреля российские агрессоры нанесли по НПЗ массированный ракетный удар. Власти заявили, что НПЗ не возобновит работу до конца года.

https://www.youtube.com/watch?v=S2P6cCyLVqw
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Полтавская область МВД Украины Антон Геращенко Кременчуг Ракетные удары Война в Украине Война России против Украины

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