В ГСЧС обратились к Антону Геращенко: Вы в третий раз сегодня сдаете оккупантам точки, которые они недообстреляли

14 марта, 12:53
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В ГСЧС заявили, что Геращенко сдает точные адреса обстрелов в Киеве (Фото:Виталий Кличко/facebook.com)

В ГСЧС заявили, что Геращенко сдает точные адреса обстрелов в Киеве (Фото:Виталий Кличко/facebook.com)

В Госслужбе по чрезвычайным ситуация раскритиковали советника главы МВД Антона Геращенко.

Спикер управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага в ходе видеообращения заявила, что Геращенко третий раз за сегодня «сдает оккупантам точки, которые они недообстреляли».

«Вы в третий раз называете точный адрес, куда попадают вражеские снаряды… Хватит быть первым», — отметила она.

Сейчас сотрудники ГСЧС находятся на Подоле в Киеве, где упала ракета оккупантов.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, погиб один человек, еще шестеро — ранены.

https://www.facebook.com/volchenkovas/videos/287420350194792
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Антон Геращенко ГСЧС Война России против Украины

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