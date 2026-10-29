Герань-5 уже разгоняется до 1000 км/ч. Флеш назвал страну, которую Россия привлекает к производству своих БПЛА

Российские беспилотники Герань-5 во время маневрирования могут развивать скорость до 1000 км/ч. Такие случаи уже фиксировались. В разработке российских БПЛА активное участие принимают китайские специалисты.

Об этом в четверг, 29 октября, рассказал советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей (Флеш) Бескрестнов во время общения с журналистами.

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Он подчеркнул, что в этой «технологической игре» сможет победить лишь тот, кто будет думать на шаг вперед.

Флеш акцентировал, что Россия привлекает к производству своих беспилотников лучших специалистов.

«Против нас работают лучшие умы, лучшие инженеры России. Они привлекают людей в эту Алабугу (особая экономическая зона в России, являющаяся основным местом производства дронов Герань (российской копии шахедов) и Гербера — ред.). Лучшая молодежь со всей России туда едет и работает против нас», — отметил советник президента.

Он добавил, что для Украины это технологический вызов и против нас работает вся промышленность, ученые и инженеры другой страны.

«И это, к сожалению, не только Россия, это еще и Китай», — подчеркнул Флеш.

По его словам, ключевые компоненты в шахедах — китайские, но помощь КНР не ограничивается только этим.

«Против нас работают не только лучшие инженеры Алабуги, но и лучшие инженеры Китая, перед которыми Алабуга также ставит задачи. Например, модуль управления, также работают и китайские инженеры. То есть против нас работают сразу две страны», — подчеркнул Бескрестнов.

Он также сообщил, что россияне атакуют Украину шахедами «буквально с конвейера».

«То есть неделя [с момента производства] — и шахед уже атакует нас», — объяснил Флеш.

БПЛА Герань-5 Инфографика:

В январе Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что новый российский БПЛА Герань-5 имеет длину около 6,5 метра и размах крыльев до 5,5 метра. Максимальная взлетная масса достигает 850 кг, боевая часть — примерно 90 кг. Крейсерская скорость составляет 450−600 км/ч, дальность полета — до 950 км, продолжительность — до 2 часов. Заявленная максимальная высота — 6 км.

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Идентифицированная электронная компонентная база имеет происхождение из трех стран — КНР, США и Германии, отмечали разведчики.

26 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в следующем году Россия планирует потратить 12 миллиардов долларов только на производство реактивных дронов и барражирующих боеприпасов. Он также сообщил, что в течение сентября оккупанты атаковали Украину более чем 2730 реактивными шахедами, причем более 1,5 тысячи из них удалось сбить или подавить.

28 сентября он сообщил, что во время массированных российских атак дронами силы ПВО Украины сбивают около 70% беспилотников, а показатель сбития реактивных дронов составляет 57%.

28 октября в разведке рассказали, что россияне обустраивают новую площадку для запуска БПЛА вблизи военного аэродрома Миллерово в Ростовской области, граничащей с временно оккупированной территорией Луганской области.

По оценкам ГУР МО, объект предназначен для запуска реактивных беспилотников Герань-4 и Герань-5 и после завершения строительства сможет обеспечивать до 100 запусков в сутки.