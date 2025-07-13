«Можете прийти потрогать». Романенко объяснил, чем отличаются собранные в России Герани от иранских шахедов

Посетитель фотографирует шахед на выставке в Киеве, июнь 2025 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко рассказал в интервью Radio NV ,чем отличаются российские дроны Герань от иранских шахедов, фактической копией которых они являются.

По словам Романенко, эти беспилотники отличаются в основном электроникой и материалом корпуса.

«В иранских дронах иногда были наполнители другие, например, сотовые панели. Можете прийти ко мне на работу, потрогат шахеда, посмотреть. Он создан из углепластика, оклеен стекловолокном», — рассказал эксперт.

Реклама

Однако, конструктивно — по форме, аэродинамически — между Геранями и шахедами нет никакой разницы, добавил он.

«По двигателю — тот же китайский двигатель Mado-550, 50 лошадиных сил. Материалы, которые использованы, и электроника — вот это разница», — резюмировал Романенко.

Инфографика: NV

Он также подчеркнул разницу между дронами, выпущенными в Елабуге (Герань-2), и дронами Гарпия, которые выпускаются в Ижевске.

«Внешне отличить трудно, [только] по цвету и идентификации. Ижевские имеют идентификацию с первой буквой К. А так — почти одинаковые. Немножечко выше технологическая культура у ижевских беспилотников. Примерно такая разница», — пояснил специалист.

В течение последних месяцев российские ударные дроны — в частности шахеды или аналогичные БПЛА — являются основным оружием, которое Россия использует для массированных ударов по Украине. Антирекорд был установлен в ночь на 9 июля, когда россияне применили против Украины 741 средство воздушного нападения, среди которых 728 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).