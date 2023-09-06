В Житомирской области экипаж установки Gepard сбил все воздушные цели, которые зашли в зону его поражения — Наев 6 сентября, 12:51 Наев заявил, что Силы обороны усиливают ПВО (Фото:https://t.me/SerhiyNaiev)

Экипаж зенитно-артиллерийской установки Gepard сбил все воздушные цели, которые зашли в зону его поражения в Житомирской области, сообщил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев в среду, 6 сентября.

По его словам, это произошло во время воздушных нападений 19 и 30 августа.

Наев добавил, что следует понимать, что это всего пять вражеских шахедов, но они могли нанести очень большой вред как гражданскому населению, так и объектам критической инфраструктуры.

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«Мы принимаем все меры по усилению системы противовоздушной обороны», — говорится в сообщении Наева в Telegram.

Инфографика: NV

Командующий заявил, что поблагодарил наших бойцов и приказал, чтобы и в дальнейшем они так же со 100% эффективностью выполняли задачи по прикрытию украинского неба.

5 сентября стало известно, что Германия передала ВСУ боеприпасы для зенитной установки Gepard нового производства.