В Житомирской области экипаж установки Gepard сбил все воздушные цели, которые зашли в зону его поражения — Наев
Наев заявил, что Силы обороны усиливают ПВО (Фото:https://t.me/SerhiyNaiev)
Экипаж зенитно-артиллерийской установки Gepard сбил все воздушные цели, которые зашли в зону его поражения в Житомирской области, сообщил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев в среду, 6 сентября.
По его словам, это произошло во время воздушных нападений 19 и 30 августа.
Наев добавил, что следует понимать, что это всего пять вражеских шахедов, но они могли нанести очень большой вред как гражданскому населению, так и объектам критической инфраструктуры.
«Мы принимаем все меры по усилению системы противовоздушной обороны», — говорится в сообщении Наева в Telegram.
Командующий заявил, что поблагодарил наших бойцов и приказал, чтобы и в дальнейшем они так же со 100% эффективностью выполняли задачи по прикрытию украинского неба.
5 сентября стало известно, что Германия передала ВСУ боеприпасы для зенитной установки Gepard нового производства.