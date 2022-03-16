ВСУ ликвидировали сына замгубернатора Ненецкого автономного округа РФ — росСМИ

16 марта, 11:28
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Колонна, в которой ехал Георгий Дудоров, попала под артиллерийский удар ВСУ (Фото:Varlamov News)

Колонна, в которой ехал Георгий Дудоров, попала под артиллерийский удар ВСУ (Фото:Varlamov News)

Украинские военные ликвидировали сына высокопоставленного российского чиновника.

Об этом со ссылкой на СК РФ сообщает Varlamov News.

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Речь идет о 23-летнем Георгии Дудорове, который был заместителем командира разведывательной роты по военно-политической работе 137 полка 106 Тульской гвардейской парашютно-десантной дивизии.

«Он оказался сыном заместителя губернатора Ненецкого автономного округа Александра Дудорова. Эту информацию подтвердили источники в региональном правительстве», — говорится в сообщении.

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Согласно имеющимся данным, 6 марта 2022 года колонна, в которой ехал сын замгубернатора, попала под артиллерийский удар ВСУ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Война России против Украины

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