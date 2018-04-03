Geomap-200: поможет ли цифровая карта со всеми полезными ископаемыми Украины привлечь инвесторов?

Государственная служба геологии и недр Укнраины открыла доступ к оцифрованной карте страны.

Об этом говорится в сюжете Радио НВ.

Карту также разместили в открытом доступе. Geomap-200 имеет масштаб 1 к 200 000 и содержит информацию обо всех известных полезных ископаемых за 24 года. Проект был реализован совместно с Министерством природных ресурсов Канады. Карта имеет стандартизированную цифровую информацию о почти 20 тысячах разведанных месторождений и проявлении 111 видов полезных ископаемых по всей стране.

Геологические богатства

На Закарпатье находятся одни из крупнейших в стране запасов золота. Так, например, на Мужиевском месторождении запасы оцениваются от 80-100 тонн. На этом же месторождении имеются запасы 1000 тонн серебра и около 2,5 млн тонн свинца и цинка.

Крупнейшие торфяные запасы Украины расположены на Полесье - это Киевская, Житомирская, Ровенская и Волынская области. Здесь насчитывают более 6,5 млрд кубических метров торфа. Также в Ровенской и части Житомирской области находятся крупнейшие запасы янтаря.

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Нефть и газ в Украине добывают в так называемой Днепровско-Донецкой нефтегазоносной области. В нее входят Черниговская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Харьковская, Луганская и частично Донецкая области. Здесь расположено более 61% добычи нефти и 85% запасов нефти страны.

На Закарпатье находятся одни из крупнейших в стране запасов золота.

Каменный уголь добывают в Донецком, Львовско-Волынском и Днепровских бассейнах.

Проект Geomap-200 стартовал в 2014 году и был основан Государственной службой геологии и недр Украины, Государственным информационным геологическим фондом Украины и Министерством природных ресурсов Канады.

Инвесторы и государственная политика

Как рассказал в комментарии НВ временно исполняющий обязанности главы Государственной службы геологии и недр Украины Олег Кирилюк, проект Geomap-200 начал процесс реформирования государственной политики в области недропользования. По его словам, это может побудить инвесторов к финансированию добычи газа и нефти в Украине. Карта постоянно будет обновляться, добавил Кирилюк.

"Я не могу сказать, что это окончательный вариант, потому что есть еще некоторые участки Украины, которые проработаны и не покрываются картой. Это небольшие территории. Но я думаю, что за небольшой период, возможно, год-два мы можем доработать и фактически, она будет полностью. У нас, по крайней мере, есть такая цель, и я думаю, что за определенный период в несколько лет мы начнем работу активно", - рассказал и.о. главы Госгеонедр.

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Оцифрованного карта недр сможет привлечь внимание международных компаний, и они могут начать вкладывать деньги в добычу нефти и газа, заявил в комментарии НВ председатель комитета экономистов Украины Андрей Новак. По его мнению, кроме удобного доступа к информации, государство должно создать для инвесторов благоприятные условия.

"Цифровая карта - это одно дело. Другое дело, какими будут условия для потенциальных инвесторов, то есть налоговые условия, таможенные условия, административные. Ну, и другие, в том числе банковские и денежно-кредитные. Если эти условия будут благоприятны, тогда цифровая карта, безусловно, поможет инвесторам. Если эти условия будут неблагоприятны, как сейчас, то сама по себе цифровая карта, конечно, ни к чему не приведет", - утверждает Новак.

Информация Geomap-200 пополнялась с помощью сканирования бумажных карт с некоторыми географическими корректировками. Карта полностью переведена на английский язык, и выложена в интернете в формате PDF.