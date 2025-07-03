Генштаб ВСУ подтвердил поражение завода Энергия в Липецкой области РФ

3 июля, 14:44
Дым на территории завода Энергия после атаки дронами 3 июля 2025 года, Липецкая область РФ (Фото: Telegram-канал Астра)

Силы обороны Украины в ночь на 3 июля нанесли удар по заводу Энергия в городе Елец Липецкой области РФ, на территории предприятия зафиксирован взрыв, производство остановлено, подтвердил Генштаб ВСУ.

Удар нанесли Силы беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины. Результаты атаки уточняются.

Генштаб добавил, что завод Энергия занимается серийным выпуском батарей и аккумуляторов для российского оружия.

Удар по производству КАБов: Defense Express объяснил, чем важен атакованный дронами завод Энергия в Липецкой области РФ

Речь идет об универсальных модулях планирования и коррекции (УМПК). Это российская разработка, которая превращает обычные свободнопадающие авиационные бомбы в планирующие авиабомбы с повышенной точностью и дальностью.

Также Энергия производит батареи и аккумуляторы для оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер-М, крылатых ракет Х-35У и энергетических модулей для специализированных комплексов.

Ранее 3 июля российский Telegram-канал Astra писал об атаке БПЛА на завод Энергия. По данным СМИ, на территории предприятия возник пожар, повреждены здания. В свою очередь губернатор российского региона заявлял о «пожаре на стоянке предприятия».

Энергия уже был атакован дронами 23 мая, тогда на заводе также возник пожар.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Липецк удары по территории РФ Война России против Украины Генштаб ВСУ

