Один из старейших в России. Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ в Саратовской области

Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны Украины в ночь на четверг, 16 октября, поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области РФ.

В Генштабе сообщили, что Саратовский НПЗ является одним из старейших нефтеперерабатывающих предприятий страны-агрессора России.

По состоянию на 2023 год объем переработки нефти там составлял 4,8 млн тонн. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей российской армии.

«Силы обороны Украины последовательно реализуют комплекс мероприятий по поражению критических элементов военно-промышленной базы РФ, чтобы лишить ее возможности продолжать агрессию», — добавили в Генштабе.

Ночью в российском Саратове слышали большое количество взрывов. Местные жители сообщали об атаке дронами на нефтеперерабатывающий завод. В Саратове также ограничили работу местного аэропорта.

Саратовский НПЗ уже становился целью Сил обороны Украины в ночь на 20 сентября. Тогда Генштаб ВСУ заявил, что завод обеспечивает ориентировочно 2,54% от общего объема нефтепереработки в РФ (более 7 млн тонн нефти ежегодно).

Агентство Reuters писало, что в сентябре из-за атак украинских беспилотников экспорт российских нефтепродуктов сократился на 17,1% по сравнению с августом и составил 7,58 млн тонн.