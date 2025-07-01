Генштаб ВСУ подтвердил удар Сил обороны по пункту управления 8-й общевойсковой армии РФ в Донецкой области

Силы обороны в понедельник, 30 июня, поразили пункт управления 8-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ на временно оккупированной территории Донецкой области . Это подтвердили в Генштабе ВСУ во вторник, 2 июля.

Там отметили, что это поражение существенно усложняет для россиян процесс планирования и ведения операций в направлениях Покровска и Торецка.

Сейчас потери оккупантов уточняются.

«Силы обороны Украины и в дальнейшем последовательно будут разрушать систему управления и связи вооруженных сил страны-агрессора. Украина продолжает борьбу, пока все российские войска не будут выведены с территории нашего государства и не будет установлен справедливый и длительный мир», — отметили в Генштабе.

Ранее российский Telegram-канал Shot сообщал, что вечером 30 июня в оккупированном Донецке прогремели взрывы. По словам местных жителей, было несколько пожаров в разных районах города. Атака могла осуществляться крылатыми ракетами Storm Shadow, а также ударными беспилотниками.

Это подтвердил украинский OSINT-проект Dnipro.

«В Донецке несколько крылатых ракет Storm Shadow поразили объект оккупантов», — говорилось в сообщении.

Там также отмечалось, что в зоне поражения оказалось здание, которое ранее принадлежало донецкому государственному институту цветных металлов.

Украинский наблюдательный канал Supernova сообщил, что там находился штаб 8-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ.

В свою очередь руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявлял о «ювелирной работе по россиянам во временно оккупированном Донецке».

OSINT-аналитик OSINTtechnical писал, что «украинская крылатая ракета попала в российскую цель в Донецке».