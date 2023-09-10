Продолжаются жесткие бои в районе Клещеевки под Бахмутом — в Генштабе рассказали о ситуации на фронте 10 сентября, 08:36 Учения украинских военных из 3-й отдельной десантно-штурмовой бригады вблизи Бахмута, 7 сентября 2023 года (Фото:REUTERS / Stringer)

За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Силы обороны Украины продолжают обороняться от наступлений россиян на востоке и вести наступательную операцию на юге.

О ситуации на фронте сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 564-х суток широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины.

На Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает удерживать группировки войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления.

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На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в районах Берестового, Орехово-Васильевки, Богдановки. Продолжаются жесткие бои в районе Клещеевки.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях ВСУ продолжают удерживать инициативу: сдерживают врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают оккупированные территории. В частности, украинские воины отбили около 15 атак врага в районе Марьинки.

На Мелитопольском направлении ВСУ ведут наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады противника и наносить успешное поражение по его тылам.

Украинская авиация за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

А подразделения ракетных войск поразили шесть артиллерийских средств, один ЗРК, один район сосредоточения личного состава и один склад горюче-смазочных материалов оккупантов.

Россияне тем временем продолжают свою тактику террора, нанося ракетные и авиационные удары и осуществляя обстрелы из РСЗО не только по военным, но и по гражданским объектам.

Так за прошедшие сутки враг нанес два ракетных и 40 авиационных ударов, совершил более 38 обстрелов из РСЗО. Под обстрелы попали населенные пункты Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Также ночью оккупанты атаковали Украину 32 шахедами, из которых 25 были уничтожены ПВО. Большинство дронов российские оккупанты направили на Киевскую область.

В Генштабе также отмечают, что оккупационные власти продолжают проводить свои выборы «глав и депутатов местных советов» на оккупированных территориях.

В ведомстве отмечают, что подавляющее большинство кандидатов даже не имеют высшего образования и работают дворниками, охранниками и уборщицами.

«Оккупанты просто используют их личности для сокрытия реальных „руководителей“ захваченных территорий», — отмечают в Генштабе.

Там объяснили, что оккупанты используют выборы с целью учета человеческих ресурсов для дальнейшей мобилизации жителей оккупированных территорий.

В Генштабе призывают игнорировать участие в этих псевдодемократических мероприятиях и избегать призыва в оккупационную армию.