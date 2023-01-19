Сбили вражеский вертолет Ка-52. ВСУ отбили атаки оккупантов в районах 14 населенных пунктов — Генштаб 19 января, 07:22 Украинские военные (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

ВСУ отразили атаки оккупантов в районах 14 населенных пунктов, сообщил Генштаб в четверг, 19 января в Facebook.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменское, Соледар, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клищиевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Водяное, Марьинка, Победа и Парасков Донецкой области.

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В то же время противник нанес 25 авиационных ударов и совершил более 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения авиационных и ракетных ударов РФ по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается постоянной. В приграничных с Украиной районах наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил РФ и Белоруси продолжают выполнять задачи.

«Таким образом противник демонстрирует свое присутствие вблизи государственной границы", - сказано в сообщении

Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Бучки Черниговской области; Поповка - Сумской; Бударки, Землянки, Гатище, Зеленое, Волчанск, Терновая, Красная, Каменка, Чугуновка, Новомлинск и Двухлетняя Харьковской области.

В Купянском направлении противник обстрелял районы Куриловки, Петропавловки, Кисловки, Ивановки, Крахмального, Синковки, Берестового и Табаевки Харьковской области, а также Стельмаховки в Луганской области.

В Лиманском направлении враг обстрелял позиции Сил обороны возле Дружелюбовки в Харьковской области и Новоегоровки, Невского, Краснопоповки и Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения вражеской артиллерией потерпели районы 22 населенных пункта. Среди них Верхнекаменное, Белогоровка, Веселое, Майорск, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка и Дружба.

На Авдеевском направлении во вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Невельское, Первомайское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник снова обстреливал Большую Новоселку, Золотую Ниву и Угледар Донецкой области.



В Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали 24 населенных пункта, в частности, Времовка и Новополь в Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Щербаки, Степное, Каменское и Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения. В частности, обстрелы из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись районам более 20 населенных пунктов. Среди них — Антоновка, Берегово, Веселое, Качкаровка, Янтарное и Херсон. Пострадали мирные граждане.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения противника и три — по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

В то же время, сбит вражеский вертолет Ка-52 и БпЛА Мерлин-ВР.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили три пункта управления, пять районов сосредоточения оккупантов, один склад боеприпасов и два других важных объекта врага.