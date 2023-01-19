Сбили вражеский вертолет Ка-52. ВСУ отбили атаки оккупантов в районах 14 населенных пунктов — Генштаб
Украинские военные (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
ВСУ отразили атаки оккупантов в районах 14 населенных пунктов, сообщил Генштаб в четверг, 19 января в Facebook.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменское, Соледар, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клищиевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Водяное, Марьинка, Победа и Парасков Донецкой области.
В то же время противник нанес 25 авиационных ударов и совершил более 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Угроза нанесения авиационных и ракетных ударов РФ по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается постоянной. В приграничных с Украиной районах наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил РФ и Белоруси продолжают выполнять задачи.
«Таким образом противник демонстрирует свое присутствие вблизи государственной границы", - сказано в сообщении
Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Бучки Черниговской области; Поповка - Сумской; Бударки, Землянки, Гатище, Зеленое, Волчанск, Терновая, Красная, Каменка, Чугуновка, Новомлинск и Двухлетняя Харьковской области.
В Купянском направлении противник обстрелял районы Куриловки, Петропавловки, Кисловки, Ивановки, Крахмального, Синковки, Берестового и Табаевки Харьковской области, а также Стельмаховки в Луганской области.
В Лиманском направлении враг обстрелял позиции Сил обороны возле Дружелюбовки в Харьковской области и Новоегоровки, Невского, Краснопоповки и Дибровы Луганской области.
На Бахмутском направлении огневого поражения вражеской артиллерией потерпели районы 22 населенных пункта. Среди них Верхнекаменное, Белогоровка, Веселое, Майорск, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка и Дружба.
На Авдеевском направлении во вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Невельское, Первомайское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.
На Новопавловском направлении противник снова обстреливал Большую Новоселку, Золотую Ниву и Угледар Донецкой области.
В Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали 24 населенных пункта, в частности, Времовка и Новополь в Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Щербаки, Степное, Каменское и Плавные Запорожской области.
На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения. В частности, обстрелы из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись районам более 20 населенных пунктов. Среди них — Антоновка, Берегово, Веселое, Качкаровка, Янтарное и Херсон. Пострадали мирные граждане.
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения противника и три — по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.
В то же время, сбит вражеский вертолет Ка-52 и БпЛА Мерлин-ВР.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили три пункта управления, пять районов сосредоточения оккупантов, один склад боеприпасов и два других важных объекта врага.