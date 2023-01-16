Два — по вражеским ПВО. ВСУ за прошедшие сутки нанесли девять ударов по районам сосредоточения оккупантов — Генштаб 16 января, 07:20 ВСУ нанесли девять ударов по районам сосредоточения оккупантов (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

ВСУ за прошедшие сутки нанесли девять ударов по районам сосредоточения оккупантов, об этом сообщил Генштаб в понедельник, 16 января.

За прошедшие сутки противник нанес два ракетных удара и произвел более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

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Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов остается.

Противник ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях и несет значительные потери в живой силе.



За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Краснополевка, Спорное, Соль, Бахмут, Клещиевка, Новобахмутовка, Большая Новоселка, Пречистовка, Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Водяное Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время, минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районы населенных пунктов Середина-Буда, Павловка, Кондратовка и Поповка Сумской области и Старица, Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Бударки, Волчанск, Стрелка, Красное Первое, Огурцово, Тернова, Тополя в Харьковской области.

В Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы 23 населенных пунктов. Среди них - Двухлетнее, Котляровка, Крахмальное, Берестовое и Кисловка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Кузьмино и Краснопоповка в Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов. В частности, это — Спорное, Озаряновка, Клещиевка, Ивано-Дарьевка, Соледар, Бахмут, Дружба Нью-Йорк и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении из танков и всего спектра артиллерии обстреливались Георгиевка, Веселое, Авдеевка, Невельское, Первомайское, Марьинка, Водяное, Орловка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении во вражеский огонь попали Угледар, Пречистовка и Никольские Дачи Донецкой области.

На Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций наших войск в районах более 24 населенных пунктов, в том числе: Милово, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Чаривне, Малая Токмачка, Степное, Плавное, области.

В Херсонском направлении противник продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Пострадали 17 населенных пунктов, в частности, Антоновка, Золотая Балка, Гавриловка, Львов, Садовое и Херсон.

Генштаб сообщил в Facebook, что украинская авиация за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения врага и два удара по его средствам ПВО.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили один пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники, один состав боеприпасов и одно средство радиоэлектронной борьбы врага.